Interruzione idrica a Monte San Giovanni Campano | martedì 12 maggio rubinetti a secco per lavori sulla rete
Martedì 12 maggio, alcuni residenti di Monte San Giovanni Campano rimarranno senza acqua dai rubinetti a causa di lavori programmati sulla rete idrica. L'interruzione temporanea interessa una parte del territorio e si rende necessaria per effettuare interventi tecnici sulle infrastrutture. La sospensione dell'erogazione si protrarrà per tutta la giornata, lasciando i residenti senza fornitura di acqua durante le operazioni.
Disagi temporanei in vista per una parte dei residenti del Comune di Monte San Giovanni Campano a causa di necessari interventi sulle infrastrutture idriche. Acea Ato 5, società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio, ha infatti programmato per la giornata di martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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