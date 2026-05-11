Interruzione idrica a Monte San Giovanni Campano | martedì 12 maggio rubinetti a secco per lavori sulla rete

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, alcuni residenti di Monte San Giovanni Campano rimarranno senza acqua dai rubinetti a causa di lavori programmati sulla rete idrica. L'interruzione temporanea interessa una parte del territorio e si rende necessaria per effettuare interventi tecnici sulle infrastrutture. La sospensione dell'erogazione si protrarrà per tutta la giornata, lasciando i residenti senza fornitura di acqua durante le operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disagi temporanei in vista per una parte dei residenti del Comune di Monte San Giovanni Campano a causa di necessari interventi sulle infrastrutture idriche. Acea Ato 5, società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio, ha infatti programmato per la giornata di martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore

Rubinetti a secco per 275mila cittadini, iniziati i lavori sulla rete idricaCome annunciato intorno alle ore 6 di lunedì 13 aprile è stata sospesa l'erogazione idrica e operai e tecnici dell'Aca sono entrati in azione per il...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web