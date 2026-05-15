Su Sky Sport è stata presentata una nuova docu-serie dedicata al campionato del Torino del 1976, uno degli eventi più significativi nella storia del club. La serie intitolata “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama” ripercorre quella stagione attraverso testimonianze dirette, immagini inedite e ricostruzioni realizzate anche con l’uso dell’intelligenza artificiale. La produzione si concentra sulla vittoria dello scudetto e sui protagonisti di quella squadra, offrendo un approfondimento dettagliato di quegli anni.

Su Sky Sport la docu-serie sul Torino 1976: dallo Scudetto ai protagonisti, tra testimonianze, immagini inedite e ricostruzioni con IA. L’ epopea del Torino del 1976 rivive su Sky Sport grazie a una nuova e appassionante produzione originale, a cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto: “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”, che racconta il momento più intenso e simbolico della storia granata dalla leggenda del Grande Torino, nel contesto industriale degli anni 70. La docu-serie in tre puntate sarà in onda su Sky e in streaming su NOW a partire da venerdì 15 maggio alle 21 ealle 22 su Sky Sport Legend, disponibili anche on demand. Il Toro del... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Sport lancia “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”: la docu-serie sullo storico Scudetto granata

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Torino 1976 Lo scudetto eterno raccontato da Sky Sport

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