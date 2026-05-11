Toro 1976 Lassù qualcuno ti ama La nuova docu-serie su Sky e NOW

Da iltempo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova produzione originale su Sky Sport ripercorre la stagione del 1976 del Torino, quando la squadra conquistò il suo settimo e ultimo scudetto. La docu-serie intitolata “Toro 1976” ricostruisce gli eventi di quell’anno, offrendo immagini e testimonianze dell’epoca. La serie arriva a cinquant’anni di distanza per raccontare un pezzo importante della storia calcistica della città.

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L’epopea del Torino del 1976 rivive su Sky Sport grazie a una nuova e appassionante produzione originale, a cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto: “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”, che racconta il momento più intenso e simbolico della storia granata dalla leggenda del Grande Torino, nel contesto industriale degli anni 70. La docu-serie in tre puntate sarà in onda su Sky e in streaming su NOW a partire da venerdì 15 maggio alle 21 e alle 22 su Sky Sport Legend, disponibili anche on demand. La docu-serie (un progetto editoriale del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, coordinamento e interviste di Paolo Aghemo, regia di Massimo...🔗 Leggi su Iltempo.it

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