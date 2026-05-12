Toro 1976 Lassù qualcuno ti ama | su Sky Sport e NOW la docu-serie sul settimo Scudetto granata Primo episodio il 15 maggio

Da metà maggio sarà disponibile su Sky Sport e NOW una nuova docu-serie dedicata al settimo scudetto del Torino, avvenuto nel 1976. La produzione, suddivisa in tre episodi, ripercorre quel trionfo attraverso testimonianze dei protagonisti, immagini inedite e ricostruzioni realizzate con l’uso dell’intelligenza artificiale. Il primo episodio andrà in onda il 15 maggio, offrendo uno sguardo dettagliato su uno dei momenti più significativi nella storia del club.

A cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto del Torino, Sky Sport porta sul piccolo schermo una produzione originale dedicata a quell’indimenticabile stagione. Si intitola “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama” ed è una docu-serie in tre episodi che andrà in onda a partire da venerdì 15 maggio alle ore 21 su Sky Sport Legend, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. Gli episodi successivi usciranno il 22 e il 29 maggio. Il progetto è firmato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, con il coordinamento e le interviste di Paolo Aghemo e la regia di Massimo Bomprezzi e Andrea Parini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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