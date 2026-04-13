' Che delizia Belfiore' | al via la fase conclusiva degli scavi archeologici in città

È iniziata la fase finale degli scavi archeologici nel quartiere Belfiore, denominata ‘Che delizia Belfiore’. Il progetto, durato tre anni, è stato promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. La realizzazione è stata affidata al Gruppo Archeologico Ferrarese, con la collaborazione delle scuole locali e dei cittadini coinvolti nelle attività di scavo e ricerca.

Si chiama ‘Che delizia Belfiore’ ed è la conclusione del progetto triennale ideato e diretto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, realizzato a cura del Gruppo Archeologico Ferrarese, con l’apporto delle scuole e dei cittadini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Roma, su Pietralata braccio di ferro con la Soprintendenza: chiesto il completamento degli scavi archeologiciI pipistrelli sono ormai in archivio, il bosco quasi, dopo la recente relazione agronoma di Massimo Uniformi (presidente dell’Ordine degli Agronomi... Cassino, scavi archeologici in corso: scoperti reperti risalenti al periodo romano anticoA Cassino, nel corso di scavi archeologici condotti in prossimità del centro storico, sono stati rinvenuti numerosi reperti risalenti al periodo...