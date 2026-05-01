Nella regione dell'Umbria, la Cabina di coordinamento sisma ha approvato recentemente l'assegnazione di nuovi fondi destinati alla ricostruzione. Contestualmente, è stato adottato il Prezzario unico 2026, che stabilisce i costi per i lavori di ripristino. Queste decisioni consentiranno di sbloccare i cantieri ancora aperti e di avviare nuove attività di recupero nelle aree colpite dal terremoto.

? Cosa sapere La Cabina coordinamento sisma approva nuovi fondi e il Prezzario unico 2026 in Umbria.. Le nuove norme sbloccano i cantieri e proteggono le famiglie dai debiti ex Superbonus.. La Cabina di coordinamento sisma ha approvato un pacchetto di misure per sbloccare i cantieri e aggiornare i costi della ricostruzione in Umbria, con nuove regole che coinvolgono anche le ferite aperte del sisma di Umbertide del 2023. Il nuovo piano d’azione punta a risolvere le paralisi burocratiche e l’instabilità economica che hanno frenato il recupero dei borghi. Tra le novità più rilevanti per la ricostruzione privata emerge l’introduzione del Prezzario unico del cratere (Puc) – Edizione 2026, un documento tecnico fondamentale per riflettere l’aumento dei costi legati all’energia e alle materie prime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, nuovi fondi e prezzario 2026: sblocca i cantieri del sisma

Notizie correlate

Ricostruzione, l'Umbria accelera: 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023Dalla Madonna della Neve a Santa Teresa degli Scalzi: stanziati i fondi (max 10% del valore) per la progettazione degli interventi nelle zone di...

Sisma Umbria: 380 cantieri e 430 milioni per la rinascitaIl 9 marzo 2026 segna una data cruciale per i comuni di Gubbio, Perugia e Umbertide: a tre anni dall’evento sismico che ha scosso il territorio, la...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: STEP: investimenti europei per le imprese; Ripristinati i fondi per Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi; Pfas e sicurezza idrica, l’Umbria indica la rotta dopo l’infrazione Ue: monitoraggi anticipati e richiesta di fondi allo Stato; Governo ripristina fondi tagliati a Umbria Jazz e al Festival di Spoleto -.

Governo ripristina fondi tagliati a Umbria Jazz e al Festival di SpoletoIl governo ha ripristinato i fondi tagliati alle due principali manifestazioni dell’Umbria, ossia il Festival di Spoleto e Umbria Jazz, che al pari di altre avevano subito la sforbiciati nell’ambito d ... umbria24.it

Le risorse per la cultura: I fondi sono ripristinatiSi tratta di 280mila euro per il Festival dei Due Mondi e 129mila per Umbria Jazz L’impegno è stato mantenuto annuncia il senatore di FdI Franco Zaffini. lanazione.it

Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci - facebook.com facebook