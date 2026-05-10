Sisma 1,3 miliardi per i cantieri | arrivano nuovi fondi e sanzioni

Nel quadro delle risorse destinate alla ricostruzione post-sismica, sono stati assegnati circa 1,3 miliardi di euro per i cantieri aperti. Sono state introdotte nuove modalità di finanziamento e sanzioni, con specifiche procedure per la presentazione delle varianti progettuali necessarie per accedere ai fondi aggiuntivi. Alcune lavorazioni particolari, identificate come prioritarie, possono ricevere il contributo integrativo diretto, in funzione delle necessità di intervento.

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? Punti chiave Come presentare la variante progettuale per ottenere i nuovi fondi?. Quali lavorazioni specifiche possono beneficiare del contributo integrativo diretto?. Chi subirà le sanzioni progressive per i ritardi nei cantieri?. Come cambiano le regole per le proroghe dei lavori nei borghi?.? In Breve Fondi destinati alle zone colpite tra Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.. Accesso ai contributi tramite variante progettuale con aggiornamento del quadro economico.. Nuovo prezzario unico allineato alle norme del codice degli appalti.. Sanzioni progressive per contrastare i rallentamenti nei centri storici dei borghi.. La struttura commissariale guidata da Guido Castelli ha stanziato 1,3 miliardi di euro per sbloccare la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma del 20162017 tra Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma, 1,3 miliardi per i cantieri: arrivano nuovi fondi e sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Umbria, nuovi fondi e prezzario 2026: sblocca i cantieri del sisma? Cosa sapere La Cabina coordinamento sisma approva nuovi fondi e il Prezzario unico 2026 in Umbria. L’Aquila: 2 miliardi per sbloccare i cantieri e le chiese post-sismaA L’Aquila, la Prefettura ha ospitato un vertice cruciale per definire il destino dei cantieri pubblici rimasti aperti dopo il sisma del 2009. Argomenti più discussi: Sisma 2016, l’accelerazione poderosa nella ricostruzione privata: superamento del superbonus, nuove regole e prezzario unico; Ricostruzione sisma 2016: stop al superbonus e 1,3 miliardi per rilanciare i cantieri; Sisma 2016, nuova svolta nella ricostruzione privata: contributi diretti, regole più snelle e Prezzario 2026; Superbonus addio, in arrivo 1,3 miliardi per la ricostruzione.