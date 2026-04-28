Due rappresentanti istituzionali hanno richiesto 9 milioni di euro per completare la realizzazione di alloggi popolari nelle Marche. I fondi serviranno a finanziare la costruzione di 84 abitazioni distribuite tra le città di Ascoli Piceno, Tolentino, Cerreto d'Esi, Pergola e Acquasanta Terme. La richiesta è stata avanzata in seguito ai danni provocati dal recente sisma nella regione.

? Cosa sapere Castelli e Fagioli chiedono 9 milioni per completare le case popolari nelle Marche.. I fondi finanzieranno 84 alloggi tra Ascoli Piceno, Tolentino, Cerreto d'Esi, Pergola e Acquasanta Terme.. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il nuovo presidente Erap Marche Tommaso Fagioli si sono confrontati oggi per definire i fondi necessari a completare gli interventi sugli alloggi pubblici nelle zone colpite dal sisma, puntando su una gestione operativa più rapida. L’incontro ha messo al centro la necessità di integrare le risorse per il piano delle opere pubbliche regionale, con una richiesta economica che sfiora i 9 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma nelle Marche: 9 milioni per sbloccare le case popolari

Notizie correlate

Arezzo: 9 milioni in meno per le case popolariLa provincia di Arezzo affronta una sfida strutturale: un deficit annuo di 9 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia pubblica.

Leggi anche: 17,5 milioni per sistemare le case popolari: la mappa degli interventi

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Incontro tra il commissario Castelli e il nuovo presidente Erap Marche Fagioli -; Piano Cammini Marche: fino a 84.000 euro per turismo nel Cratere Sisma 2016; ll mercato immobiliare. Lieve aumento dei prezzi: Perché c’è poca offerta.

Sisma 2016, rete informazione e orientamento lavoro si amplia alle comunità montanesezioni: una basata sul censimento Istat, con dati su popolazione, occupati, disoccupati e inattivi, e una dedicata ai flussi occupazionali derivanti dalle comunicazioni obbligatorie, con informazioni ... ansa.it

A dieci anni dal sisma, al via iscrizioni alla Carovana nelle terre mutate 2026Sono aperte le iscrizioni alla Carovana nelle terre mutate 2026, il cammino collettivo che, in occasione del decennale dei terremoti 2016-2017, attraverserà i territori dell'Appennino centrale colpiti ... ansa.it

IO SONO PROMETEA Società Sisma 20.01 Festa di primavera 2026 Grazie a Davide Sami - facebook.com facebook