Intelligenza artificiale al posto dei dipendenti | InvestCloud chiude la sede di Marghera e licenzia 37 lavoratori

L’azienda InvestCloud ha deciso di chiudere la sede di Marghera e ha licenziato 37 dipendenti, in seguito all’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale nel suo processo produttivo. La decisione riguarda l’intero personale impiegato nella sede veneziana, che è stato informato dei licenziamenti senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia riguarda un’area industriale in cui la trasformazione digitale sta modificando i modelli di lavoro tradizionali.

La trasformazione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale colpisce anche il mondo del lavoro. La società di tecnologia finanziaria Investito Italy, con sede a Marghera (Venezia), ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo dei 37 dipendenti, annunciando la cessazione dell'attività dell'unica sede italiana. Alla base della decisione, spiegata dall'azienda alle organizzazioni sindacali, a Federmeccanica e a Confindustria Veneto Est, ci sarebbe un nuovo modello organizzativo del gruppo statunitense, fondato su sistemi integrati con l'intelligenza artificiale che non prevedono più la presenza di strutture locali autonome.