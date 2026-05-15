Sinner travolge Rublev oggi la semifinale con Medvedev | diretta e orario tv

Jannik Sinner ha battuto Andrej Rublev, assicurandosi così un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il tennista italiano. La semifinale si giocherà oggi contro Daniil Medvedev, con l’orario e la diretta tv da confermare. La vittoria contro Rublev rappresenta un ulteriore passo avanti per Sinner nel torneo romano, consolidando la sua presenza tra i migliori del circuito.

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