Sinner travolge Rublev oggi la semifinale con Medvedev | diretta e orario tv

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto Andrej Rublev, assicurandosi così un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il tennista italiano. La semifinale si giocherà oggi contro Daniil Medvedev, con l’orario e la diretta tv da confermare. La vittoria contro Rublev rappresenta un ulteriore passo avanti per Sinner nel torneo romano, consolidando la sua presenza tra i migliori del circuito.

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Jannik Sinner continua a prendersi Roma. Il numero uno del mondo supera anche Andrej Rublev e conquista la semifinale degli Internazionali d’Italia, alimentando il sogno di riportare un italiano sul trono del Foro Italico cinquant’anni dopo l’impresa di Adriano Panatta.Sul Centrale, il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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