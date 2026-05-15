Sinner-Medvedev si vedrà su TV8 oggi? Orario semifinale ATP Roma e streaming

Oggi su TV8 si potrà seguire la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma a partire dalle 19:00. La partita si svolgerà al Foro Italico e sarà trasmessa anche in streaming. Si tratta di una sfida valida per la semifinale del torneo, con l’italiano e il russo pronti a contendersi un posto in finale. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, che si sono già affrontati in passato.

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Venerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo centrale del Foro Italico l’azzurro va a caccia del pass per l’atto conclusivo, dando seguito a quanto finora nella sua stagione straordinaria. Il russo, dal canto suo, vorrà porre un termine alla serie vincente dell’azzurro. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 19.00) Sinner è reduce dall’affermazione abbastanza netta contro l’altro russo Andrey Rublev. Un match, vinto per 6-2 6-4, in cui però si è evidenziato in chiusura del match un netto calo fisico del n.1 del mondo. La spesa energetica, nei tornei in cui l’altoatesino si è imposto, si fa sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Medvedev si vedrà su TV8 oggi? Orario semifinale ATP Roma e streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER VS MEDVEDEV: PREVISIONI E ORARI - FINALE INDIAN WELLS 2026 Sullo stesso argomento Darderi-Ruud si vedrà su TV8 oggi? Orario semifinale ATP Roma e streamingOggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare... Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro oggi? ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà... Un sempre più inscalfibile Jannik SINNER ha stabilito il nuovo primato di partite consecutive senza sconfitte nei tornei Masters 1000. Il fuoriclasse azzurro, imbattuto da mercoledì 29 ottobre 2025, ha collezionato la 32esima vittoria di fila, ritoccando di un’unità x.com Sinner-Medvedev oggi in semifinale all’ATP Roma, a che ora e dove vederla in TV anche in chiaroJannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19 ... fanpage.it La semifinale di Sinner a Roma si vedrà su TV8? Ufficiale l’orario, avversario definitoLa semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà tornare in campo domani, venerdì 15 ... oasport.it