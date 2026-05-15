Sinner-Medvedev si vedrà su TV8 oggi? Orario semifinale ATP Roma e streaming

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi su TV8 si potrà seguire la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma a partire dalle 19:00. La partita si svolgerà al Foro Italico e sarà trasmessa anche in streaming. Si tratta di una sfida valida per la semifinale del torneo, con l’italiano e il russo pronti a contendersi un posto in finale. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, che si sono già affrontati in passato.

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Venerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo centrale del Foro Italico l’azzurro va a caccia del pass per l’atto conclusivo, dando seguito a quanto finora nella sua stagione straordinaria. Il russo, dal canto suo, vorrà porre un termine alla serie vincente dell’azzurro. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 19.00) Sinner è reduce dall’affermazione abbastanza netta contro l’altro russo Andrey Rublev. Un match, vinto per 6-2 6-4, in cui però si è evidenziato in chiusura del match un netto calo fisico del n.1 del mondo. La spesa energetica, nei tornei in cui l’altoatesino si è imposto, si fa sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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