Sinner-Medvedev su TV8 | la decisione ufficiale di Sky sulla finale in chiaro

Sky ha annunciato che trasmetterà in chiaro la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si terrà domenica 15 marzo alle ore 22. La decisione riguarda la messa in onda dell’evento su TV8, rendendo la partita accessibile a un pubblico più ampio. La finale si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, che si giocherà domenica 15 marzo (alle ore 22.00 italiane). Dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic ed essere stato sconfitto da Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, il fuoriclasse altoatesino ha raggiunto l’atto conclusivo del primo torneo stagionale di questo livello e andrà a caccia del titolo sul cemento statunitense. Il numero 2 del mondo si presenterà all’appuntamento dopo aver travolto il tedesco Alexander Zverev in due set e se la dovrà vedere con il russo, che ha invece firmato l’impresa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, infliggendo la prima sconfitta stagionale al leader del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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