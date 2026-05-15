Sinner-Medvedev oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming
Venerdì 15 maggio, a Roma, si terrà la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro è previsto non prima delle 19:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta una delle sfide più attese del torneo, con i due giocatori pronti a contendersi un posto in finale. La competizione si svolge sui campi in cemento della capitale, con un pubblico presente sugli spalti.
Venerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo centrale del Foro Italico l’azzurro va a caccia del pass per l’atto conclusivo, dando seguito a quanto finora nella sua stagione straordinaria. Il russo, dal canto suo, vorrà porre un termine alla serie vincente dell’azzurro. Sinner è reduce dall’affermazione abbastanza netta contro l’altro russo Andrey Rublev. Un match, vinto per 6-2 6-4, in cui però si è evidenziato in chiusura del match un netto calo fisico del n.1 del mondo. La spesa energetica, nei tornei in cui l’altoatesino si è imposto, si fa sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it
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