Sinner-Medvedev oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Venerdì 15 maggio, a Roma, si terrà la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro è previsto non prima delle 19:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta una delle sfide più attese del torneo, con i due giocatori pronti a contendersi un posto in finale. La competizione si svolge sui campi in cemento della capitale, con un pubblico presente sugli spalti.

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Venerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo centrale del Foro Italico l’azzurro va a caccia del pass per l’atto conclusivo, dando seguito a quanto finora nella sua stagione straordinaria. Il russo, dal canto suo, vorrà porre un termine alla serie vincente dell’azzurro. Sinner è reduce dall’affermazione abbastanza netta contro l’altro russo Andrey Rublev. Un match, vinto per 6-2 6-4, in cui però si è evidenziato in chiusura del match un netto calo fisico del n.1 del mondo. La spesa energetica, nei tornei in cui l’altoatesino si è imposto, si fa sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Medvedev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER vs RUBLEV • ATP Rome 2026 QF • LIVE Tennis Watchalong Sullo stesso argomento Sinner-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 12 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di... Sinner-Rublev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingCapitolo numero 11 di una saga che dura ormai dal 2020, quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. ATP Roma, Medvedev: Come battere Sinner? Giocando come Landaluce nel primo set x.com Medvedev è ora quarto nella corsa ATP dopo la sua vittoria di oggi reddit Sinner-Medvedev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingVenerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d'Italia 2026. Sul campo ... oasport.it Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud, semifinali Atp Roma 2026: a che ora e dove vederle in diretta gratisJannik domani, venerdì 15 maggio, sfida il russo, Luciano contro Ruud. Nel doppio Bolelli/Vavassori vanno a caccia della semifinale ... today.it