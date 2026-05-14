Sinner-Rublev oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico di Roma. È il capitolo 11 di una serie iniziata nel 2020 e proseguita nel tempo. L'incontro si inserisce nel programma pomeridiano del torneo, con orario, copertura televisiva e streaming disponibili per gli appassionati di tennis. La sfida si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione.

Capitolo numero 11 di una saga che dura ormai dal 2020, quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. I quarti degli Internazionali d’Italia 2026 regalano al Foro Italico di Roma un pomeriggio di passione assoluta, con il ritorno di quello che è stato, fino al 2024, quasi un classico del calendario. Nei precedenti comanda Sinner per 7-3, e da Rublev sono passati alcuni match davvero importanti (anche se mai una finale). Si ricordano i quarti degli Australian Open 2024, ma anche quelli di Cincinnati nello stesso anno. Quattro i confronti sul rosso, con un 3-1 in questo caso a favore di Jannik, a caccia della seconda semifinale consecutiva nel torneo di casa.🔗 Leggi su Oasport.it

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