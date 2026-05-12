Sinner-Pellegrino oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, martedì 12 maggio, si giocano gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma nel torneo di singolare maschile. Tra gli incontri in programma c’è anche il derby italiano tra Jannik Sinner, testa di serie numero uno, e il qualificato Andrea Pellegrino. La partita si svolgerà nel contesto del tabellone principale e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

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Oggi, martedì 12 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena il derby italiano tra il numero 1 del seeding, Jannik Sinner, ed il qualificato Andrea Pellegrino. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, ma Sinner vinse la finale del Future di Santa Margherita di Pula per 6-1 6-1 nel 2019. Il derby tra Jannik Sinner ed Andrea Pellegrino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingIl colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno. Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingProlungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Chi è Andrea Pellegrino, l'avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali; Sinner-Pellegrino, Jannik può raggiungere il record di Djokovic nei Masters 1000: il pronostico; Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo. Ottavi ATP Roma ?? SINNER ??-PELLEGRINO?? Rublev ??-Basilashvili?? Medjedovic??-Landaluce ?? Tirante??-Medvedev ?? MUSETTI ??-Ruud ?? Khachanov ??-Prizmic?? Jodar ??-Tien ?? DARDERI ??-Zverev ?? x.com ATP 1000 Roma R3: [1] J. Sinner ?? def. A. Popyrin ?? 6-2, 6-0 reddit Sinner-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 12 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it