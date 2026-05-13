Darderi-Jodar oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaro
Oggi a Roma si disputerà il match di quarti di finale degli Internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e Rafael Jodar. La partita è prevista per le 20:30 e sarà trasmessa anche in chiaro, permettendo agli appassionati di seguirla senza abbonamenti speciali. L'incontro si svolgerà sul campo principale del torneo, uno degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.
Luciano Darderi contro Rafael Jodar. La partita dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia si giocherà stasera a Roma, non prenderà il via prima delle 20:30 e sarà visibile anche in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sinner-Ofner oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingEsordio a Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che sfida l'austriaco Ofner al secondo turno.
Leggi anche: Sinner-Popyrin oggi all’ATP Roma: a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming
Temi più discussi: Luciano Darderi - Rafael Jodar oggi a Roma 2026: programma, orario e dove vedere la partita degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Internazionali, oggi in campo Darderi contro Jodar: dove vederla in tv e a che ora; Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla; Internazionali d’Italia, stasera Darderi-Jodar: orario e dove vederla in tv.
Oggi al foro italico si giocano 12 partite, compresa una notturna alle 2030 con #Darderi a sfidare il fenomeno #Jodar. Sono attese decine di migliaia di persone. All’Olimpico ci sarà #LazioInter, con 65.000 spettatori e #Mattarella. Ma il prefetto lo sa? Oggi sì e x.com
Il miracolo di Luciano! A un passo dall'eliminazione, Luciano Darderi con il talento e con la grinta ribalta la partita e annichilisce Alexander Zverev. Con il punteggio di 1-6 7-6 6-0 Darderi approda ai quarti di finale dove sfiderà Rafael Jodar facebook
ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit
Darderi-Jodar oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaroLuciano Darderi contro Rafael Jodar. La partita dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia si giocherà stasera a Roma, non prenderà il via prima delle 20:30 e sarà visibile anche in chiaro. fanpage.it
Darderi-Jodar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingQuarti di finale, i primi a livello 1000, per Luciano Darderi. E la sfida è di quelle non facili nella sessione serale del Foro Italico di Roma. Sul Campo ... oasport.it