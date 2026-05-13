Darderi-Jodar oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaro

Oggi a Roma si disputerà il match di quarti di finale degli Internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e Rafael Jodar. La partita è prevista per le 20:30 e sarà trasmessa anche in chiaro, permettendo agli appassionati di seguirla senza abbonamenti speciali. L'incontro si svolgerà sul campo principale del torneo, uno degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.

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