Pronostico e quote Daniil Medvedev – Jannik Sinner Finale Indian Wells 15-03-2026

Daniil Medvedev e Jannik Sinner si affronteranno in finale a Indian Wells alle ore 22:00, dopo la conclusione della partita femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, che si svolge tre ore prima. La partita maschile si disputerà sul campo principale del torneo, con i due tennisti pronti a sfidarsi per il titolo.

Daniil Medvedev e Jannik Sinner si giocheranno il titolo del torneo californiano a partire dalle ore 22:00, comunque dopo il termine della finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina che inizia tre ore prima. Il russo ha interrotto la serie di 16 vittorie consecutive di Carlos Alcaraz, raggiungendo la sua terza finale a Indian. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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