Nella semifinale degli Internazionali di Roma, il tennista italiano si trova a un passo dalla finale dopo aver battuto un avversario nel match di oggi. L’avversario russo, attualmente al primo posto nel ranking mondiale, ha conquistato il suo biglietto per la semifinale battendo un altro tennista in precedenza. La sfida tra i due si svolgerà nelle prossime ore, con il vincitore che accederà alla finale del torneo.

C'è solo il tennista russo tra il numero uno del mondo e l'ultimo atto degli Internazionali, unico Masters 1000 che non ha ancora vinto in carriera Ancora un ultimo ostacolo, il russo Medvedev, e poi Sinner potrà giocare la sua seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia a Roma, unico titolo Masters 1000 che manca nel suo palmares. E allora scopriamo subito pronostico e quote Sinner-Medvedev, match in programma venerdì 15 maggio alle ore 19. Nonostante un leggero calo fisico nel finale, il numero uno del mondo nei quarti di finale ha superato agevolmente Rublev, che lo aveva sfidato alla vigilia anche sulla cabala. «Prima o poi dovrà perdere» aveva detto il rivale di Jannik, che ha capito subito che aria tirava sul Centrale del Foro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Medvedev, Jannik a un passo da un'altra finale a Roma: il pronostico

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