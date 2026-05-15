Sinner-Medvedev interrotta per pioggia | il punteggio al momento della sospensione e l’imbarazzo dell’arbitro

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, la partita è stata sospesa a causa della pioggia nel terzo set, intorno alle 21. Al momento dell’interruzione, il punteggio vedeva Medvedev in vantaggio su Sinner. L’arbitro ha dovuto gestire l’interruzione, con alcuni momenti di incertezza e imbarazzo tra le parti coinvolte. La partita riprenderà non appena le condizioni climatiche lo permetteranno sul campo del Foro Italico.

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La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta nel corso del terzo set a causa della pioggia, che ha fatto capolino sul Foro Italico attorno alle ore 21.40 e che si è rapidamente intensificata. Al momento dello stop, il fuoriclasse altoatesino si trovava in vantaggio con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio nel settimo game della frazione decisiva). Dopo un primo set dominato e un secondo parziale in cui ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici (si è piegato sulle ginocchia e si è appoggiato sulla racchetta a più riprese), il numero 1 del mondo è riuscito a strappare il servizio all’avversario (3-1) e ha poi chiamato il fisioterapista, ha difeso il vantaggio e ha avuto anche una palla per operare il secondo break che sarebbe valso il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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