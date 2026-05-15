Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, la partita è stata sospesa a causa della pioggia nel terzo set, intorno alle 21. Al momento dell’interruzione, il punteggio vedeva Medvedev in vantaggio su Sinner. L’arbitro ha dovuto gestire l’interruzione, con alcuni momenti di incertezza e imbarazzo tra le parti coinvolte. La partita riprenderà non appena le condizioni climatiche lo permetteranno sul campo del Foro Italico.

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta nel corso del terzo set a causa della pioggia, che ha fatto capolino sul Foro Italico attorno alle ore 21.40 e che si è rapidamente intensificata. Al momento dello stop, il fuoriclasse altoatesino si trovava in vantaggio con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio nel settimo game della frazione decisiva). Dopo un primo set dominato e un secondo parziale in cui ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici (si è piegato sulle ginocchia e si è appoggiato sulla racchetta a più riprese), il numero 1 del mondo è riuscito a strappare il servizio all’avversario (3-1) e ha poi chiamato il fisioterapista, ha difeso il vantaggio e ha avuto anche una palla per operare il secondo break che sarebbe valso il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev interrotta per pioggia: il punteggio al momento della sospensione e l’imbarazzo dell’arbitro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La pioggia interrompe la semifinale Darderi-Ruud: il punteggio al momento della sospensione. Sinner a rischio rinvioLe previsioni meteo sono state rispettate in pieno a Roma: era annunciata una perturbazione a partire dalle ore 16.

La pioggia ferma Basiletti contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensioneLa pioggia si presenta nel corso della terza giornata degli Internazionali d’Italia e finisce per condizionare l’andamento del programma causando la...

#Tennis #IBI26 Interrotta per pioggia la prima semifinale degli Internazionali d'Italia tra Darderi e Ruud. Match fermo sul 4-1 per Ruud, con palla break per il 5-1. Alle 19 si dovrebbe giocare la partita Sinner-Medvedev. Passa in semifinale doppio la coppia B x.com

Jannik Sinner, sospesa la partita con Medvedev al terzo setStop per pioggia: la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa del maltempo. Le gocce d’acqua sono arrivate sul 4-2 per Sinner nel terzo s ... sportal.it

DIRETTA | Sinner Medvedev (risultato 1-1) video streaming tv: sospesa! (Internazionali d’Italia 2026)Diretta Sinner Medvedev Internazionali d’Italia 2026 streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orario e risultato live della semifinale a Roma. ilsussidiario.net

ATP 1000 Roma R3: [1] J. Sinner def. A. Popyrin 6-2, 6-0 reddit