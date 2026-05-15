A Roma, le previsioni meteo si sono confermate, portando pioggia intensa a partire dalle ore 16. La semifinale tra due tennisti è stata interrotta a causa delle condizioni atmosferiche, con il punteggio fermo al momento della sospensione. Si attende ora una possibile ripresa delle partite, mentre uno dei giocatori è a rischio di rinvio. La sospensione ha interrotto il match nel momento in cui si trovavano in corso alcune fasi decisive.

Le previsioni meteo sono state rispettate in pieno a Roma: era annunciata una perturbazione a partire dalle ore 16.00 sui campi del Foro Italico e puntualmente la pioggia ha fatto capolino sulla terra rossa della Capitale, mentre si stava giocando la prima semifinale del torneo di singolare tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud. Si tratta di un vero e proprio acquazzone considerando l’intensità del piovasco, tra l’altro non sembra potersi risolvere in breve tempo stando alla previsioni. Alle ore 16.08 lo scandinavo conduceva per 4-1 e A-40, l’azzurro era chiamato ad annullare una palla break quando si sono manifestate le prime gocce che hanno convinto il giudice di sedia e chiamare l’interruzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pioggia interrompe la semifinale Darderi-Ruud: il punteggio al momento della sospensione. Sinner a rischio rinvio

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