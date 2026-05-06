La pioggia ferma Basiletti contro Tomljanovic | il punteggio esatto al momento della sospensione

Durante la terza giornata degli Internazionali d’Italia, la pioggia ha interrotto alcune partite, tra cui quella tra Basiletti e Tomljanovic. Al momento della sospensione, il punteggio tra i due giocatori non è stato ancora comunicato. La giornata è stata quindi caratterizzata da ritardi e rinvii di diversi incontri, che si svolgeranno nella giornata successiva. La condizione meteorologica ha influito sull’organizzazione del torneo.

La pioggia si presenta nel corso della terza giornata degli Internazionali d’Italia e finisce per condizionare l’andamento del programma causando la sospensione di alcuni incontri e il rinvio di altri a domani. Noemi Basiletti dovrà quindi attendere per completare il suo storico debutto nel tabellone principale del Foro Italico. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, inizia il suo match contro la veterana australiana Ajla Tomljanovic, ripescata in tabellone come lucky loser, con il piglio di chi non ha nulla da perdere, gioca con personalità e, al momento della sospensione, conduce per 5-3. La classe 2006, numero 427 del ranking WTA, parte forte, opera il break al secondo gioco sfruttando la prima opportunità a propria disposizione e scappa sul 4-0 quando toglie nuovamente il servizio all’esperta avversaria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La pioggia ferma Basiletti contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domani Sinner perde il fazzoletto contro Zverev! Il punteggio esatto e cosa prevede il regolamentoEpisodio curioso nel corso della prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.