Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud oggi semifinali Atp Roma 2026 | a che ora e dove vederle in diretta gratis

Venerdì 15 maggio si disputano le semifinali degli Internazionali d'Italia, torneo ATP Masters 1000 in corso a Roma. In campo ci saranno Jannik Sinner e Luciano Darderi, entrambi impegnati in match che definiscono i finalisti del torneo. L'evento si svolge sui campi del Foro Italico e le partite saranno trasmesse in diretta, con orari e modalità di visione gratuite disponibili online. La giornata di tennis promette un confronto tra alcuni dei migliori giocatori italiani e internazionali del circuito.

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