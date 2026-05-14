Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud semifinali Atp Roma 2026 | a che ora e dove vederle in diretta gratis
Venerdì 15 maggio si svolgeranno le semifinali degli Internazionali d’Italia a Roma, con le partite di Sinner contro Medvedev e Darderi contro Ruud. Entrambi gli incontri si giocheranno nel quadro dell’ATP Masters 1000 e saranno trasmessi in diretta, con dettagli sugli orari e i canali disponibili gratuitamente. La giornata di tennis riguarda i quarti di finale e si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.
Venerdì 15 maggio Jannik Sinner e Luciano Darderi torneranno in campo per le semifinali degli Internazionali d'Italia, l'Atp Masters 1000 di Roma. Nel turno precedente il fuoriclasse azzurro si è imposto nettamente sul russo Andrej Rublev, mentre Darderi, che è la favola del torneo, ai quarti ha. 🔗 Leggi su Today.it
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Questo il programma di domani agli #IBI26: Luciano #Darderi giocherà la 1ª delle 2 semifinali del singolare, alle ore 15:30, contro Casper Ruud, mentre Jannik #Sinner inaugurerà la sessione serale contro il vincente del match tra Landaluce e Medvedev, alle x.com
ma scusatemi domani con chi gioca sinner?....medvedev o l'altro? facebook
Roma, il programma di venerdì 15: in campo Sinner e DarderiDarderi alle 15.30 contro Ruud, Sinner alle 19.00 contro Landaluce o Medvedev. In campo anche il doppio Bolelli/Vavassori Domani sarà il grande giorno delle semifinali maschili degli Internazionali d’ ... tennisitaliano.it
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