Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud semifinali Atp Roma 2026 | a che ora e dove vederle in diretta gratis

Venerdì 15 maggio si svolgeranno le semifinali degli Internazionali d’Italia a Roma, con le partite di Sinner contro Medvedev e Darderi contro Ruud. Entrambi gli incontri si giocheranno nel quadro dell’ATP Masters 1000 e saranno trasmessi in diretta, con dettagli sugli orari e i canali disponibili gratuitamente. La giornata di tennis riguarda i quarti di finale e si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui