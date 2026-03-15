La finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Sinner e Medvedev è in programma domenica 15 marzo alle ore 22.00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming e si può seguire anche in chiaro. L’evento si svolge sul campo principale del torneo e rappresenta l’atto conclusivo della competizione.

La finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 si giocherà domenica 15 marzo (ore 22.00 italiane) sul cemento della località statunitense: si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso, appassionante ed equilibrato per la conquista del primo torneo stagionale di questo livello, uno dei più importante dell’annata agonistica dopo i quattro Slam. Si affronteranno Jannik Sinner (che ha sconfitto in due set il tedesco Alexander Zverev) e il russo Daniil Medvedev (che ha battuto in maniera schiacciante lo spagnolo Carlos Alcaraz): salta così l’atteso primo incrocio stagionale ufficiale tra il fuoriclasse altoatesino e il numero 1 del mondo, il nostro portacolori avrà la possibilità di recuperare punti al rivale nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Sinner-Medvedev, finale ATP Indian Wells 2026: dove vederla in tv e streaming. C’è l’opzione in chiaro?

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