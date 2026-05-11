Sinner oggi agli Internazionali di Roma 2026 | dove vedere la partita in tv

Oggi Jannik Sinner scende in campo agli Internazionali di Roma 2026, partecipando al terzo turno del torneo Masters 1000. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire l’incontro dal vivo. L’evento si svolge nel tradizionale impianto romano, con numerosi spettatori pronti a tifare per il tennista italiano. La sfida rappresenta un momento importante per la manifestazione e per il percorso del giocatore nel torneo.

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il successo all’esordio contro Sebastian Ofner, il numero 1 del mondo sfiderà l’australiano Alexei Popyrin nella corsa agli ottavi di finale del torneo romano. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il match è in programma oggi lunedì 11 maggio 2026 al Foro Italico. Campo, orario e ordine ufficiale di gioco saranno confermati nelle prossime ore dagli organizzatori. Sinner-Popyrin: precedenti e curiosità. Quella di Roma sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Popyrin.🔗 Leggi su Funweek.it

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INTERNAZIONALI DI ROMA, SINNER VS OFNER: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IN CHIARO PER TUTTI.

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