Sinner oggi in tv in chiaro | orario e dove vedere la sfida con Ofner agli Internazionali di Roma

Oggi, agli Internazionali d’Italia, il pubblico potrà seguire in diretta televisiva la partita di Jannik Sinner contro Ofner. La sfida si svolge nel torneo di Roma e rappresenta una delle tappe più attese del calendario tennistico. La partita sarà trasmessa in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire l’incontro senza bisogno di abbonamenti speciali. Sinner torna in campo nel torneo che si disputa sul cemento del Foro Italico.

Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e i tifosi italiani sono già pronti a seguuire il debutto del numero uno del mondo al Foro Italico. La domanda più cercata delle ultime ore è una sola: Sinner oggi in tv in chiaro dove vederlo? Il campione azzurro affronta oggi, sabato 9 maggio, l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno grazie alla sua posizione nel ranking ATP. A che ora gioca Sinner oggi. Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner è in programma oggi sul Campo Centrale del Foro Italico. L’incontro aprirà la sessione serale e inizierà non prima delle ore 19:00.🔗 Leggi su Funweek.it

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