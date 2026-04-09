Cosa ha avuto Jannik Sinner malore in campo contro Machac

Durante una partita del torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner ha accusato un malore in campo mentre affrontava un avversario. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, interrompendo momentaneamente l’incontro. Dopo aver ricevuto assistenza sul campo, il giocatore ha abbandonato il match, suscitando preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La partita è stata temporaneamente sospesa per consentire le verifiche sulle condizioni di Sinner.

Il pubblico del torneo di Monte Carlo ha assistito a una partita intensa e carica di tensione, in cui Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un talento straordinario, ma anche un atleta capace di superare ogni ostacolo. Il match contro Tomas Machac si è trasformato in una vera prova di resistenza, tra scambi lunghi, ritmo elevato e condizioni climatiche tutt’altro che semplici. >> Garlasco, impronte proprio lì: giallo in casa Poggi Fin dalle prime battute, l’azzurro ha imposto il suo gioco, mettendo sotto pressione l’avversario con la sua solita aggressività da fondo campo. Tuttavia, qualcosa ha iniziato a cambiare nel corso dell’incontro: il suo linguaggio del corpo è apparso meno brillante, segnale di un possibile problema fisico che ha presto attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Vi dico cosa ha avuto”. Jannik Sinner, le ipotesi dietro i crampi in campoLe parole di Diego Nargiso arrivano nette e senza filtri nel pieno dell’Australian Open, accendendo subito il dibattito sul presente e sul futuro del...

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Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successoQui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, ... adnkronos.com

L’ANALISI DI JANNIK Dopo il sofferto match con Machac, Sinner ha commentato così “Oggi è stata una partita difficile, adesso vediamo come va, la cosa importante è che io riesca a recuperare. Prima della partita mi sentivo benissimo” #Tennis #S - facebook.com facebook

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