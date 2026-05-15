LIVE Sinner-Medvedev 6-2 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro-break ma il n1 si piega più volte sulle ginocchia

Durante il match tra Sinner e Medvedev all’ATP di Roma, il tennista italiano ha vinto il primo set 6-2 e si trova ora in vantaggio nel secondo, con il punteggio di 2-3. In questa fase, il russo ha tentato un contro-break con una palla corta, ma Sinner è riuscito a rispondere e a concludere il punto con una giocata difficile. Il gioco si svolge sotto una condizione di grande intensità, con il numero uno del ranking che si piega più volte sulle ginocchia per recuperare i punti.

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