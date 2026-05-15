LIVE Sinner-Medvedev 6-2 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro-break ma il n1 si piega più volte sulle ginocchia
Durante il match tra Sinner e Medvedev all’ATP di Roma, il tennista italiano ha vinto il primo set 6-2 e si trova ora in vantaggio nel secondo, con il punteggio di 2-3. In questa fase, il russo ha tentato un contro-break con una palla corta, ma Sinner è riuscito a rispondere e a concludere il punto con una giocata difficile. Il gioco si svolge sotto una condizione di grande intensità, con il numero uno del ranking che si piega più volte sulle ginocchia per recuperare i punti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta del russo, ci arriva Sinner, che poi chiude con una ‘veronica’ tutt’altro che agevole. 15-15 Sinner sfonda con il diritto incrociato. Il n.1 è finito nella ragnatela del russo, con scambi sempre più lunghi. Deve cercare di abbreviarli. Seconda di servizio. 0-15 Largo il diritto incrociato dell’italiano in uscita dal servizio. 2-3 Break di Sinner, che alza il pugno destro. Grandissimo diritto incrociato. Ma preoccupano le sue condizioni fisiche. 40-A Altro scambio lungo, poi in rete la palla corta di Medvedev. Ma Sinner si muove sempre con più difficoltà. 40-40 Larga la risposta di diritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner - Daniil Medvedev | ATP 1000 ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento
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