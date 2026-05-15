LIVE Sinner-Medvedev 6-2 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 è in affanno fisico più volte sulle ginocchia

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario sta vivendo momenti di difficoltà. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-2, il giocatore italiano si trova ora in svantaggio 4-5 nel secondo set e ha più volte appoggiato le ginocchia a terra. In un punto cruciale, Medvedev ha eseguito una palla corta che Sinner ha tentato di intercettare, ma si è trovato in difficoltà, lasciando il campo scoperto sul rovescio del russo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva, ma lascia il campo sguarnito per il rovescio del russo. Ancora una seconda. 40-30 Altro doppio fallo. Seconda. 40-15 Servizio esterno vincente del n.1. 30-15 Incisivo diritto incrociato di Sinner, Medvedev non può nulla. 15-15 In rete il rovescio incrociato del russo. Errore che fa tanto comodo in questa fase. 0-15 Doppio fallo per l’italiano, il primo della partita. Seconda di servizio per Sinner. 4-5 Schiaffo al volo del russo, che poi appoggia la volée di diritto. 40-15 Largo il diritto incrociato dell’italiano. 30-15 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva in maniera scomposta e mette il recupero in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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