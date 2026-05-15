LIVE Sinner-Medvedev 6-2 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 è in affanno fisico più volte sulle ginocchia

Al torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario sta vivendo momenti di difficoltà. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-2, il giocatore italiano si trova ora in svantaggio 4-5 nel secondo set e ha più volte appoggiato le ginocchia a terra. In un punto cruciale, Medvedev ha eseguito una palla corta che Sinner ha tentato di intercettare, ma si è trovato in difficoltà, lasciando il campo scoperto sul rovescio del russo.

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