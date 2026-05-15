LIVE Sinner-Medvedev 6-2 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 è in affanno fisico più volte sulle ginocchia
Al torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario sta vivendo momenti di difficoltà. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-2, il giocatore italiano si trova ora in svantaggio 4-5 nel secondo set e ha più volte appoggiato le ginocchia a terra. In un punto cruciale, Medvedev ha eseguito una palla corta che Sinner ha tentato di intercettare, ma si è trovato in difficoltà, lasciando il campo scoperto sul rovescio del russo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva, ma lascia il campo sguarnito per il rovescio del russo. Ancora una seconda. 40-30 Altro doppio fallo. Seconda. 40-15 Servizio esterno vincente del n.1. 30-15 Incisivo diritto incrociato di Sinner, Medvedev non può nulla. 15-15 In rete il rovescio incrociato del russo. Errore che fa tanto comodo in questa fase. 0-15 Doppio fallo per l’italiano, il primo della partita. Seconda di servizio per Sinner. 4-5 Schiaffo al volo del russo, che poi appoggia la volée di diritto. 40-15 Largo il diritto incrociato dell’italiano. 30-15 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva in maniera scomposta e mette il recupero in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
SINNER vs MEDVEDEV • ATP Rome 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong
Sullo stesso argomento
LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro-break, ma il n.1 si piega più volte sulle ginocchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta del russo, ci arriva Sinner, che poi chiude con una ‘veronica’ tutt’altro che agevole.
LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: apprensione per il fisico del n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Palla corta di Sinner, ci arriva il russo, poi passante di rovescio lungolinea vincente del n.
LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com
DIRETTA LIVE - Il ripescato iberico Martin Landaluce sfida Daniil Medvedev per tenere alta la bandiera spagnola agli Internazionali d'Italia 2026. Chi affronterà Jannik SINNER in semifinale? facebook
ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 reddit
Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui Jannik in semifinale. Tennis oggi LIVEIl numero uno al mondo sfida il russo: in palio l'approdo all'ultimo atto del Masters 1000 capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Sinner-Medvedev in diretta LIVE a Roma 6-2 3-3: Jannik soffre ma strappa un break nel 2° setJannik Sinner sfida Daniil Medvedev agli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live ... fanpage.it