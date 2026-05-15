Sinner e il siparietto in conferenza con Scanagatta | Ah Ubaldo mamma mia
Durante una conferenza stampa, il giocatore italiano ha rivolto una battuta a un giornalista sportivo noto per la sua competenza nel tennis, commentando con un'espressione di stupore. L’evento si è svolto prima del match in programma questa sera, in cui il tennista affronterà un avversario di rilievo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza prima dell’incontro ufficiale. Nessuna altra informazione riguardante il contenuto della conversazione è stata resa nota.
Altro siparietto in conferenza stampa tra Jannik Sinner (che giocherà questa sera alle 19 contro Medvedev) e Ubaldo Scanagatta, giornalista sportivo grande esperto di tennis. La domanda questa volta era sul look scelto dall'azzurro, che ha scatenato le sue risate e quelle di tutta la sala stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sinner vs domande no-sense ep.21 La sfida eterna con Ubaldo #tennis #perte #reels #funny #memes
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