Sinner e il siparietto in conferenza con Scanagatta | Ah Ubaldo mamma mia

Durante una conferenza stampa, il giocatore italiano ha rivolto una battuta a un giornalista sportivo noto per la sua competenza nel tennis, commentando con un'espressione di stupore. L’evento si è svolto prima del match in programma questa sera, in cui il tennista affronterà un avversario di rilievo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza prima dell’incontro ufficiale. Nessuna altra informazione riguardante il contenuto della conversazione è stata resa nota.

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