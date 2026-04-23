Il Panathlon Forlì incorona Ubaldo Scanagatta | una serata tra aneddoti leggende e il fenomeno Sinner

Durante una cerimonia a Forlì, è stato consegnato il “Premio Salvatore Gioiello” a Ubaldo Scanagatta, noto giornalista sportivo. La serata ha visto spazio per aneddoti, ricordi e riferimenti al tennista Sinner. Scanagatta, figura riconosciuta nel panorama giornalistico italiano, ha ricevuto il riconoscimento per la sua lunga carriera e il modo di narrare lo sport con passione. La premiazione ha coinvolto anche altri momenti di discussione e ricordo.

E' uno dei volti (e delle voci) più iconici del giornalismo sportivo italiano. Ubaldo Scanagatta ha ricevuto il prestigioso “Premio Salvatore Gioiello”, un riconoscimento che celebra non solo la competenza professionale, ma anche la capacità di raccontare lo sport con passione e memoria storica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Una serata dedicata alle donne nello sport: Alice Pignagnoli ospite del Panathlon ForlìScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Anche quest'anno,... Giornalismo d'autore, al "gigante" del tennis Ubaldo Scanagatta il Premio Salvatore GioielloIl giornalismo sportivo d’autore torna protagonista sotto i lampadari del Circolo Aurora. Approfondimenti e contenuti Il Panathlon Forlì incorona Ubaldo Scanagatta: una serata tra aneddoti, leggende e il fenomeno SinnerDopo il saluto istituzionale della presidente Marilena Rosetti, la serata è entrata nel vivo con il ricordo commosso di Salvatore Gioiello, affidato al figlio Maurizio, prima di passare il testimone a ... forlitoday.it Forlì, Scanagatta premiato al Panathlon: La forza di Sinner nasce dalla sua famigliaIl Panathlon Club Forlì ha consegnato mercoledì sera il Premio Salvatore Gioiello al giornalista Ubaldo Scanagatta, di fronte a un pubblico assai ... corriereromagna.it