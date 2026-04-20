Giornalismo d' autore al gigante del tennis Ubaldo Scanagatta il Premio Salvatore Gioiello
Il 22 aprile, il Circolo Aurora ospiterà una serata dedicata al giornalismo sportivo d’autore, con la consegna del Premio Salvatore Gioiello. L’evento avrà inizio alle 20:30 e sarà organizzato dal Panathlon Club Forlì, che rinnova così uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo locale. Durante la serata verrà premiato Ubaldo Scanagatta, noto giornalista specializzato nel tennis.
Il giornalismo sportivo d’autore torna protagonista sotto i lampadari del Circolo Aurora. Mercoledì 22 aprile, a partire dalle 20:30, il Panathlon Club Forlì rinnoverà il suo appuntamento più sentito: la consegna del Premio Salvatore Gioiello. Giunto alla sua sedicesima edizione, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Ubaldo Pantani: «Al funerale del mio babbo mi dissero: “Condoglianze, Lapo!”. Sono nella fase della crisi del comico, Carlo Conti mi ha dato il consiglio migliore: “Non fare il premio Tenco, fai il Festivalbar”»Che cos’è l’ironia? «L’ironia è il ribaltamento del senso di una frase, di un concetto, di una situazione, per metterne in evidenza il centro...
Nuovo impulso al giornalismo: nasce il premio Ceccatelli e cresceIl Parlamento europeo ha confermato il proprio sostegno al premio giornalistico dedicato alla memoria di Sassoli, un riconoscimento che punta a...