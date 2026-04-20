Giornalismo d' autore al gigante del tennis Ubaldo Scanagatta il Premio Salvatore Gioiello

Il 22 aprile, il Circolo Aurora ospiterà una serata dedicata al giornalismo sportivo d’autore, con la consegna del Premio Salvatore Gioiello. L’evento avrà inizio alle 20:30 e sarà organizzato dal Panathlon Club Forlì, che rinnova così uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo locale. Durante la serata verrà premiato Ubaldo Scanagatta, noto giornalista specializzato nel tennis.