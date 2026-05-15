Sinner e Darderi tornano in campo per le semifinali degli Internazionali di Roma | la possibilità di una finale azzurra e quale partita è trasmessa in chiaro

Sinner e Darderi sono tornati in campo per le semifinali degli Internazionali di Roma, con l'obiettivo di raggiungere la finale. La loro presenza in questa fase del torneo rappresenta una possibilità di un risultato storico per il tennis italiano. La partita tra i due giocatori sarà trasmessa in chiaro, permettendo a molti di seguire l’evento in diretta. L’ultima finale tutta italiana risale al 1957, quando si impose un giocatore di nome Pientrangeli contro Merlo.

Una finale tutta azzurra agli Internazionali di Roma manca dal 1957: Nicola Pientrangeli si impose su Giuseppe Merlo. Oggi, a quasi settant’anni di distanza, Jannik Sinner e Luciano Darderi cercano di riscrivere la storia del torneo della Capitale, dopo aver battuto ai quarti rispettivamente Rublev e la promessa Jodar. Già un anno fa due tennisti italiani erano arrivati in semifinale: oltre al solito Sinner, era Lorenzo Musetti a sperare in un posto nella finalissima, ma fu eliminato da Alcaraz. Quest’anno sarà Darderi ad aprire le danze delle semifinali contro Casper Ruud, sul Centrale non prima delle 15:30. Sullo stesso campo toccherà poi a Sinner contro Daniil Medvedev: l’inizio sarà non prima delle 19. 🔗 Leggi su Open.online

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