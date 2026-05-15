Internazionali Roma 2026 Sinner e Darderi oggi in campo per le semifinali | orario e dove vederli in chiaro
Oggi agli Internazionali di Roma 2026 si svolgono le semifinali del singolare maschile. In campo ci sono Jannik Sinner e Luciano Darderi, entrambi pronti a sfidare rispettivamente il russo Daniil Medvedev e il norvegese Casper Ruud. Le partite sono programmate per il pomeriggio e saranno trasmesse in diretta in chiaro su alcuni canali televisivi. Entrambi i giocatori italiani cercano di raggiungere la finale, che si disputa domenica.
Tornano in campo oggi 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026 Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle due semifinali rispettivamente contro il russo Daniil Medvedev (9) e il norvegese Casper Ruud (25). The????????? is fully booked?? Jannik Sinner? Daniil Medvedev Casper Ruud? Luciano Darderi #IBI26 pic.twitter.comZETVfdy8YQ — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026 Sinner arriva alla semifinale dopo una serie record di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, che gli ha permesso, con l’ultimo successo nei quarti contro Rublev, di superare il primato di 31 che apparteneva a Novak Djokovic. Non solo: il numero 1 del mondo in questi 32 incontri ha perso solamente due set, un dato che può far tremare qualsiasi avversario l’altoatesino si trovi a dover affrontare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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