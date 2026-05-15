Internazionali Roma 2026 Sinner e Darderi oggi in campo per le semifinali | orario e dove vederli in chiaro

Oggi agli Internazionali di Roma 2026 si svolgono le semifinali del singolare maschile. In campo ci sono Jannik Sinner e Luciano Darderi, entrambi pronti a sfidare rispettivamente il russo Daniil Medvedev e il norvegese Casper Ruud. Le partite sono programmate per il pomeriggio e saranno trasmesse in diretta in chiaro su alcuni canali televisivi. Entrambi i giocatori italiani cercano di raggiungere la finale, che si disputa domenica.

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