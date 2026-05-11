Jannik Sinner in campo oggi con l’ondata azzurra agli Internazionali di Roma | a che ora gioca e dove vederlo in chiaro Le partite degli altri italiani

Oggi Jannik Sinner scende in campo nel terzo turno degli Internazionali di Roma, evento che si svolge sui campi della capitale. È l’unica tappa del circuito Masters 1000 ancora senza vittorie in questa categoria. L'incontro è programmato a un orario da definire e sarà possibile seguirlo in diretta su canali dedicati o piattaforme online. Nel frattempo, altri giocatori italiani sono impegnati in diverse partite del torneo.

Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno degli Internazionali di Roma, l’unico Masters 1000 non ancora presente in bacheca. Dopo aver battutto agilmente in due set (6-3, 6-4) l’austriaco Ofner al secondo turno, oggi il campione altoatesino è atteso dal confronto con il numero sessanta nel ranking Atp, Alexei Popyrin, che nel turno precedente aveva sconfitto Matteo Berrettini (6-2, 6-3). Tre i precedenti tra i due: due vittorie per Sinner, l’ultima il 18 febbraio sul cemento di Doha, e una di Popyrin, proprio sulla terra rossa, ma di Madrid, nel lontano 5 maggio 2021. Sinner-Popyrin, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming. L’appuntamento è per l’11 maggio nel Centrale del Foro Italico, non prima delle 15 italiane.🔗 Leggi su Open.online

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