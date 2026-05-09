Sinner da Fiorello a Tajani | vip agli Internazionali Ma Hasanovic non c’è

Oggi agli Internazionali d'Italia 2026 si sono visti numerosi personaggi noti, tra cui artisti e politici, che hanno assistito all’esordio di Jannik Sinner. La giornata ha visto la presenza di diverse celebrità, mentre tra i nomi attesi non figura Hasanovic, che non è stato presente all’evento. La manifestazione continua a essere un appuntamento di grande richiamo per il pubblico e i media.

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(Adnkronos) – Parata di vip per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, potendo contare sul tifo incessante di un Centrale gremito e di spettatori d'eccizione nella tribuna d'onore dello stadio principale del Foro Italico,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Trionfo di Sinner alle ATP Finals: show con i VIP e omaggio a Morandi – 17/11/2025 Notizie correlate Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid(Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di... Sinner agli Internazionali di Roma 2026: “Sto bene, qui si riparte da zero”Il numero uno del mondo torna agli Internazionali BNL d’Italia un anno dopo il rientro post sospensione per il caso Clostebol. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Foro Messaggero, Fiorello apre la prima giornata. Rosolino: Roma merita le Olimpiadi. Oggi Davis e Billie Jean King Cup protagoniste; Internazionali, Musetti punta su Sinner: È lui il favorito per vincere; Fiorello a La Pennicanza: Un minuto di silenzio per Favino. Dispiace per lui; Morte Beccalossi, da Fiorello a Ruggeri e Bonolis il ricordo dei tifosi dell'Inter: Ci ha fatto divertire. Sinner debutta a Roma: Fiorello in prima fila, Laila Hasanovic assente: tutti i vip presenti al Centrale per l'esordio di Jannik agli InternazionaliIl Centrale del Foro Italico si tinge di arancione per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ... msn.com Antonelli da Fiorello, stavolta davvero: Porterò Sinner su una vettura da Formula 1 bipostoDopo la gag con l'imitazione del pilota Mercedes classe 2006, apparsa nella puntata della Pennicanza di ieri, Fiorello ha avuto come ospite il vero Andrea Kimi Antonelli. Durante la trasmissione ... gazzetta.it L’impressionante marea umana accorsa a vedere l’allenamento di Sinner prima del suo esordio agli Internazionali contro Ofner #Sinner #Roma #Internazionali #CorrieredelloSport x.com [Progetto Personale] Stanco dei "muri di testo" per sapere quando gioca Sinner Ho creato uno strumento rapido e pulito. reddit