LIVE Sinner-Medvedev 6-2 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set chiuso in 33 minuti

Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Medvedev è iniziato con il primo set, concluso in 33 minuti e vinto dall'italiano con il punteggio di 6-2. Nel secondo set, Medvedev ha ottenuto subito il break e conduce ora 1-0. Sul punteggio di 40-15, Medvedev ha colpito con una palla corta, Sinner ha avuto difficoltà a rispondere, e il russo ha concluso con una volée di diritto. È attualmente in corso il secondo set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui