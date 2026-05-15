LIVE Sinner-Medvedev 6-2 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set chiuso in 33 minuti
Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Medvedev è iniziato con il primo set, concluso in 33 minuti e vinto dall'italiano con il punteggio di 6-2. Nel secondo set, Medvedev ha ottenuto subito il break e conduce ora 1-0. Sul punteggio di 40-15, Medvedev ha colpito con una palla corta, Sinner ha avuto difficoltà a rispondere, e il russo ha concluso con una volée di diritto. È attualmente in corso il secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 40-15 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva con difficoltà e il russo chiude con la volée di diritto. 30-15 Sinner aveva lo scambio in mano, poi è lungo un diritto inside-out. 15-15 Servizio e rovescio incrociato vincente del n.9. 0-15 Servizio e rovescio incrociato del russo, che poi mette lo smash in corridoio. Inizia il secondo set con Medvedev in battuta. Sinner ha ottenuto 11 punti su 12 con la prima (92%) e 5 su 6 con la seconda (83%). 6-2 Medvedev stecca di diritto. Sinner si aggiudica il primo set in 33 minuti. 40-15 Il russo vince lo scambio sulla diagonale di rovescio, Sinner il primo a sbagliare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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