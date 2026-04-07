Il 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo, il giovane tennista italiano ha iniziato il suo torneo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale. La partita si è aperta con Sinner che ha vinto il primo set, mentre il secondo match della giornata vedeva scendere in campo anche un altro italiano, impegnato contro un avversario francese. La sfida tra i due atleti è stata seguita dall’inizio fino alla conclusione del primo set.

Jannik Sinner debutta oggi, martedì 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale nel secondo match di giornata dopo la sfida di Berrettini. L’incontro, previsto per le ore 13:00 o 13:30, segna il passaggio stagionale dell’azzurro dal cemento alla terra rossa e vede il numero due del mondo favorito dai pronostici, forte di un ruolino di marcia quasi perfetto nel 2026 e di un precedente favorevole proprio sulla polvere di mattone. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo, rappresentando un test cruciale per le ambizioni del tennista altoatesino in vista del Roland Garros e della rincorsa al vertice del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner, esordio a Montecarlo contro Humbert: l’italiano vince il primo set

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