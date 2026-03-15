Medvedev sorprende tutti e batte Alcaraz in due set! Sarà sfida contro Sinner in finale a Indian Wells

Daniil Medvedev ha vinto contro Alcaraz in due set nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. La partita ha rappresentato il ritorno del tennista russo nel torneo e ha portato alla finale contro Sinner. La sfida tra i due si svolgerà negli Stati Uniti. La vittoria di Medvedev ha catturato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Il ritorno di Daniil Medvedev. Grande sorpresa nella seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells Masters. Sul cemento californiano, il russo Daniil Medvedev (n. 11 del ranking) ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. 1 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6(3) in 1 ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione eccellente quella di Medvedev, che non si vedeva a questi livelli da almeno due anni. Meno brillante, invece, Alcaraz, probabilmente sorpreso dal rendimento del suo avversario, anche alla luce dei precedenti nettamente a suo favore (6-2 prima di questo incontro). Sarà dunque la testa di serie n. 11 a giocarsi il titolo contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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