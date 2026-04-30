Aosta simulazione di maxi-emergenza | la Protezione Civile in azione

Nei giorni dall'11 al 18 maggio, la Protezione Civile regionale ha condotto una simulazione di emergenza presso lo stadio Puchoz di Aosta, ambientata in un'area vicina a Cogne. L'esercitazione ha coinvolto 11 moduli diversi, testando la capacità di risposta del sistema integrato di protezione civile in caso di incidente di grandi proporzioni. L'obiettivo della simulazione è stato verificare l'efficacia delle procedure e la coordinazione tra i vari operatori coinvolti.

? Cosa sapere La Protezione Civile regionale simula un incidente alla Cogne dall'11 al 18 maggio.. L'esercitazione allo stadio Puchoz testa la risposta del sistema integrato con 11 moduli.. Dall’11 al 18 maggio, lo stadio Puchoz di Aosta ospiterà l’esercitazione della protezione civile regionale che simulerà un grave incidente industriale presso lo stabilimento della Cogne. La terza edizione del programma di addestramento coinvolgerà l’intera macchina dei soccorsi della Valle d’Aosta attraverso 11 moduli operativi distinti. Le attività inizieranno con la gestione logistica del campo di assistenza alla popolazione e l’allestimento dell’area dedicata alla divulgazione culturale della protezione civile, includendo anche la preparazione della tendopoli destinata ai gruppi giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta, simulazione di maxi-emergenza: la Protezione Civile in azione Notizie correlate A Pianella maxi simulazione di protezione civile per testare la risposta al rischio sismico [FOTO]L'esercitazione denominata "Zona Rossa" aveva come scopo quello di testare la risposta del sistema comunale al rischio terremoti Si è tenuta con... Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenzaMASSA MARITTIMA Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze. Approfondimenti e contenuti Protezione civile, in esercitazione anche test in stabilimento CogneDall'incidente industriale alla ricerca persone disperse: sono due dei moduli dell'esercitazione annuale della protezione civile della Valle d'Aosta, che si terrà dall'11 al 18 maggio, allo stadio Puc ... ansa.it Protezione civile. Sei squadre di volontari per maxi simulazioneSi è svolta nella giornata di domenica 19 ottobre un’esercitazione da parte de La Racchetta Antincendi boschivi e Protezione civile di San Casciano Val di Pesa che ha visto coinvolte sei squadre di ... lanazione.it