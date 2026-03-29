A Pianella maxi simulazione di protezione civile per testare la risposta al rischio sismico FOTO
A Pianella si è svolta una grande simulazione di protezione civile chiamata “Zona Rossa”, finalizzata a verificare il modello di intervento previsto dal piano comunale in caso di sismico. L'evento ha avuto un esito positivo e ha coinvolto diverse squadre di soccorso. La prova si è concentrata sulla risposta all’emergenza e sulla gestione delle operazioni di protezione civile in uno scenario di rischio sismico.
L'esercitazione denominata "Zona Rossa" aveva come scopo quello di testare la risposta del sistema comunale al rischio terremoti Si è tenuta con esito positivo a Pianella la maxi simulazione di protezione civile denominata “Zona Rossa” il cui scopo era di verificare il modello di intervento previsto dal piano comunale di protezione civile in scenario di evento sismico. Nel corso dell’attività è stato attivato il centro operativo comunale (Coc) nella sede di via Rieti 21, con il coinvolgimento delle diverse funzioni di supporto, al fine di testare il coordinamento operativo, la catena di comando e le procedure di gestione dell’emergenza.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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