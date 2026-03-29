A Pianella maxi simulazione di protezione civile per testare la risposta al rischio sismico FOTO

A Pianella si è svolta una grande simulazione di protezione civile chiamata “Zona Rossa”, finalizzata a verificare il modello di intervento previsto dal piano comunale in caso di sismico. L'evento ha avuto un esito positivo e ha coinvolto diverse squadre di soccorso. La prova si è concentrata sulla risposta all’emergenza e sulla gestione delle operazioni di protezione civile in uno scenario di rischio sismico.