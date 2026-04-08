Yoko Yamada in Stellina Scintillina Stand up comedy show a Lecce
Sabato 11 aprile 2026, presso le Officine Cantelmo a Lecce, si terrà lo spettacolo di stand-up comedy con Yoko Yamada intitolato
Stand Up Comedy Lecce presentaYoko Yamada in* Stellina Scintillina *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Sabato 11 aprile 2026Ingresso ore 20:30 Sipario ore 21:00?PRESSOOfficine Cantelmo - Viale M. de Pietro, LecceIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:linktr.eeLinkAiBigliettiYoko YamadaYoko. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Milano!! Yoko Yamada a De Core Podcast ! Luned’ 20 aprile ospiteremo nel nostro format #yokoyamada Per la prima volta registreremo dall’ Hard Rock Cafe Milan Trovate i biglietti nel circuito ciaoticket con i link nelle storie e nel canale broadcast. Grazie F - facebook.com facebook