Il mangianastri comedy | Simone Luzi standup comedy

Nella Sala Mediterraneo si sono appena concluse le esibizioni di stand-up comedy di Simone Luzi, noto per il suo humor nero e la satira pungente. Ora si annuncia il ritorno della rassegna IL MANGIANASTRI COMEDY, dedicata alla nuova comicità italiana. La programmazione prevede altri spettacoli con artisti che portano in scena monologhi e performance caratterizzate da cinismo e ironia. La rassegna si svolge ancora una volta nella stessa sala.

Mentre ci godiamo gli strascichi delle ultime risate in Sala Mediterraneo, vi lanciamo il prossimo appuntamento pieno di cinismo, humor nero e sana scorrettezza!Torna la rassegna IL MANGIANASTRI COMEDY con i prodotti di alta qualità della nuova comicità italiana, sempre qui nella Sala.🔗 Leggi su Baritoday.it SALVO DI PAOLA: Lorem Ipsum (show completo) Stand-Up Comedy Notizie correlate Il mangianastri comedy: Nanni Mascena - "Il pazzo del paese" standup comedyMentre ci godiamo la prelibata rassegna di musica e film indipendenti, vi lanciamo due appuntamenti pieni di risate e divertimento!Torna la rassegna... Leggi anche: C’è Eleazaro Rossi all’Auditorium. Il kamikaze della stand up comedy