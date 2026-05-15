Simest 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo

Simest, la società del Gruppo Cdp dedicata all’internazionalizzazione delle imprese, ha annunciato un intervento di 800 milioni di euro. La misura è rivolta alle aziende italiane che si trovano ad affrontare le conseguenze della crisi nella regione del Golfo Persico e delle tensioni sui costi energetici. Il finanziamento mira a sostenere le imprese colpite da queste difficoltà, offrendo strumenti e risorse per affrontare il contesto economico attuale.

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Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, lancia un nuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane colpite dagli effetti della crisi nell’area del Golfo Persico e dal perdurare delle tensioni sui costi energetici. In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, volatilità dei mercati e pressioni sulle catene di approvvigionamento, l’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Sistema Italia, guidato dal ministero degli Esteri, a sostegno della competitività del tessuto produttivo nazionale, accompagnandone la proiezione sui mercati globali. Le risorse – che provengono dal Fondo 39481, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina – sono destinate alle imprese esportatrici e a quelle fornitrici dirette di aziende italiane che esportano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Simest, 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un pacchetto da 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo: Simest lancia Energia per la competitività internazionaleUn intervento strategico da 800 milioni di euro per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti economici della crisi nell’area del Golfo... Golfo Persico: Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite? Domande chiave Quali requisiti di fatturato servono per ottenere il fondo perduto? Come funziona il calcolo del contributo per le piccole imprese?... Un pacchetto da 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo: Simest lancia Energia per la competitività internazionale x.com Simest sostiene le imprese colpite dalla crisi del Golfo, subito 800 milioniLo si legge in una nota. Le risorse - che provengono dal Fondo 394/81, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina - sono destinate alle imprese esportatrici e a quelle fornitrici dirette di ... ansa.it Golfo, da Simest 800 milioni alle aziende in crisiSimest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato un nuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegno ... ilmessaggero.it