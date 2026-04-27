Da anni, il sindaco di Genova si dedica a un progetto chiamato “Futuro democratico”, con un logo e un sito registrati nel corso del 2023. La sua presenza forte nell’area progressista ha attirato attenzione e commenti sulla sua attività politica. La decisione di avviare questa iniziativa sembra essere stata presa già in precedenza, anche se i dettagli ufficiali sono emersi solo recentemente.

Il sindaco di Genova Silvia Salis, acclamata a gran voce dall’area progressista, sembra aver deciso già qualche tempo fa di impegnarsi politicamente. Come ha verificato Adnkronos, la prima cittadina genovese aveva creato un marchio dall’aspetto politico nel 2023 e registrato nel 2024. Il nome è “Futuro democratico” ed è stato depositato come «figurativo» con titolarità attribuita alla stessa Salis. I servizi offerti dalla piattaforma, presente sul web, vanno dalla comunicazione alla formazione, dall’organizzazione di eventi ai servizi mediatici e relazionali. Ciò che colpisce, però, è anche la forma del logo che assomiglia tanto a quello utilizzato dai partiti: un cerchio e i colori verde, bianco e rosso come quelli della bandiera italiana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis pensa al suo “Futuro democratico” da anni: spuntano logo e sito registrati nel 2023

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