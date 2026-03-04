azione bollettini rompe gli indugi e si candida

Azione annuncia ufficialmente la candidatura di Alessandro Maria Bollettini come sindaco di San Benedetto del Tronto per le prossime elezioni comunali di maggio. Bollettini, 29 anni, ricopre il ruolo di segretario comunale del partito dal 2021. La decisione arriva in un momento di incertezza politica e segna il primo passo ufficiale del centro in questa competizione elettorale.

Nell'incertezza generale il centro sembra aver rotto gli indugi. Per le prossime elezioni comunali di maggio a San Benedetto del Tronto, il primo nome ufficiale di candidato sindaco è quello di Alessandro Maria Bollettini, 29 anni, segretario comunale di Azione dal 2021. A sostenerlo, una coalizione al momento composta da Azione e dal Partito Liberal Democratico, con altri esponenti politici con i quali — riferiscono i promotori — il dialogo è ancora in corso. La lista che porta la sua candidatura si chiama "La città cambia volto". La campagna elettorale è già partita sul territorio.

