Silvi fondi ministeriali negati | Di Marco | ‘Accuse di Partipilo

A Silvi, i fondi ministeriali sono stati negati, suscitando le accuse di un esponente politico nei confronti di un collega. Si discute soprattutto delle ragioni che hanno portato al blocco delle risorse, con particolare attenzione alla situazione finanziaria dell’amministrazione locale. La legge 1452018, che riguarda la sicurezza degli edifici pubblici, è al centro del dibattito, poiché potrebbe influenzare le decisioni legate alla concessione dei fondi e alla gestione delle strutture pubbliche.

? Domande chiave Perché la solidità del bilancio ha bloccato i fondi per Silvi?. Come influisce la legge 1452018 sulla sicurezza degli edifici pubblici?. Chi ha ragione tra la giunta e il consigliere Partipilo?. Come farà il Comune a finanziare i lavori senza i contributi?.? In Breve Richiesta da 2.550.000 euro presentata con deliberazione numero 195 del 21 agosto 2025.. Bilancio 2023 chiuso con segno positivo di 13.295.130,20 euro per il Comune.. Disponibilità di cassa risultante dal periodo 2023 pari a 1.126.886,58 euro.. Criteri legge 1452018 basati sui rendiconti contabili relativi all'esercizio 2024.. La vicesindaca di Silvi, Luciana Di Marco, ha respinto con fermezza le critiche mosse dal consigliere Vito Partipilo riguardo alla mancata assegnazione dei contributi ministeriali per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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