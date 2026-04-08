Potenziamento dei servizi educativi | in arrivo 310mila euro di fondi ministeriali

I Comuni di Ostuni e Cisternino hanno ottenuto un finanziamento ministeriale di 310mila euro destinato ai servizi educativi e alla scuola dell’infanzia. La somma sarà utilizzata per potenziare le strutture e le attività dedicate ai bambini in età prescolare, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa sul territorio. La ripartizione delle risorse è ancora da definire, ma l’investimento rappresenta un sostegno concreto per le istituzioni coinvolte.

OSTUNI - Un’importante iniezione di risorse per il mondo della scuola e della prima infanzia: i Comuni di Ostuni e Cisternino si sono aggiudicati congiuntamente un finanziamento ministeriale di 310.000 euro destinato ai servizi educativi per la fascia di età compresa tra gli zero e i sei anni.I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Ostuni e Cisternino ammessi a finanziamento ministeriale da 310 mila euro per il potenziamento dei servizi educativi 0-6 anniIl finanziamento è finalizzato a rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni. ostuninotizie.it

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