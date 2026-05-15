Silvana Damato uccisa in casa a Milano c'è un primo sospettato di omicidio | un amico dell'ex tabaccaia

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 69 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Milano l’8 agosto 2025. La vittima, ex tabaccaia, è stata uccisa in via Bisnati e si pensa che il suo assassinio sia collegato a un rifiuto di prestito di denaro. Un uomo di lunga conoscenza della vittima è stato identificato come il primo sospettato nel caso. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’omicidio e il ruolo del sospettato.

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Un amico di vecchia data di Silvana Damato è il primo sospettato dell'omicidio dell'ex tabaccaia. La 69enne era stata uccisa l'8 agosto 2025 in casa in via Bisnati a Milano, probabilmente a seguito del rifiuto di un prestito di denaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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