Omicidio di Silvana Damato | la tabaccaia uccisa da un amico corpulento forse dopo il No a un ennesimo prestito

Un omicidio avvenuto lo scorso 8 agosto in un appartamento di via Bisnati ha portato alla morte di una donna di 69 anni, nota come ex tabaccaia presso la stazione Centrale. La vittima è stata trovata immersa nella vasca da bagno. Le indagini hanno portato all’identificazione di un possibile sospettato, descritto come un uomo corpulento e amico della donna. L’ipotesi iniziale suggerisce un rapporto di conoscenza tra vittima e aggressore, con un possibile movente legato a un rifiuto di prestito.

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Milano, 15 maggio 2026 – L’assassino di Silvana Damato, la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta lo scorso 8 agosto immersa nella vasca da bagno del suo appartamento in via Bisnati, potrebbe presto avere un nome e un volto. Gli accertamenti tecnici e l’attività investigativa disposta dal legale della famiglia, Walter Felice e dai suoi consulenti, hanno restituito un quadro abbastanza solido che li ha portati a restringere il cerchio e a formulare alla pm Valentina Mondovì una richiesta di iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di un uomo. Chi ha massacrato Silvana, stando agli esiti di questi accertamenti investigativi, sarebb e una persona di corporatura “importante“, amico da anni della tabaccaia, a lei si sarebbe rivolto per un prestito di denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Silvana Damato: la tabaccaia uccisa da un amico corpulento, forse dopo il No a un ennesimo prestito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giallo Bruzzano, Silvana Damato morta per annegamento: le ultime indiscrezioni Sullo stesso argomento Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri: morta Silvana Zupelli, storica tabaccaia di OrzinuoviOrzinuovi (Brescia), 23 marzo 2026 – Orzinuovi piange la sua tabaccaia, morta dopo un incidente domestico. Leggi anche: "Forse uccisa con la spillatrice". Trent'anni fa l'omicidio di Nada Cella